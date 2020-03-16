Китайские власти, вероятно выявили первого пациента, который заразился коронавирусом – СМИ

Китайские власти считают, что первым новым коронавирусом заразился 55-летний житель провинции Хубэй, это произошло в ноябре 2019 года, а не в декабре, как считалось ранее, выяснила газета South China Morning Post.

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 произошел в Китае еще в ноябре, а не в декабре, как предполагалось ранее. Об этом 13 марта сообщила гонконгская газета South China Morning Post, которая ознакомилась с официальными данными исследования (они не были обнародованы).

Вероятно, первым заразившимся был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Он заболел COVID-19 17 ноября. В течение месяца после этого каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев болезни, а к 20 декабря было подтверждено 60 случаев.

Китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, которые заразились вирусом в прошлом году и попали в поле зрение медиков. Врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, в конце декабря.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили Newsweek, что ее региональное отделение в Китае впервые получило сообщение о "пневмонии неизвестного происхождения", обнаруженной в городе Ухань (провинция Хубэй), 31 декабря 2019 года. Согласно заявлениям китайских властей, первые пациенты работали на рынке морепродуктов в Ухане.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно неизвестно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.