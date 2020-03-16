В Николаеве с 17 марта закрывают все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции мэр Николаева Александр Сенкевич распорядился временно приостановить в городе работу всех объектов общего пользования, в том числе рынков, торгово-развлекательных центров, ресторанов, дискотек и спортивных клубов.

Сенкевич: Кое-кто может говорить, что это сильно резкий шаг, но я считаю, что нам нужно перестраховаться Фото: Миколаївська міська рада / Facebook

В Николаеве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 17 марта временно приостанавливают работу объектов общего пользования. Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Сенкевича, текст которого опубликован на странице Николаевского горсовета в Facebeook.

"17 марта 2020 года с 00.00 временно остановить работу объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", – сказано в документе.

В этот период работу должны приостановить все магазины (кроме продуктовых и аптек), рынки (кроме продуктовых), торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения, детские развлекательные центры, зоопарк, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы и другие учреждения по усмотрению руководителей.

Руководителей заведений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности будут предупреждать о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения, сообщили в горсовете.

Сколько именно продлятся ограничительные меры, в документе не указано.

"Кое-кто может говорить, что это сильно резкий шаг, но я считаю, что нам нужно перестраховаться и избегать возможного столпотворения людей во всех местах, где они могут находиться массово", – сказал Сенкевич в видеообращении, опубликованном в Instagram Stories.

Ранее похожие ограничительные меры были введены или анонсированы в Черновицкой области, Одессе, Львове и Киеве.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.