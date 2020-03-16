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Украина эвакуировала украинцев с круизного лайнера Grand Princess

Прибытие борта с украинцами, эвакуированными с круизного лайнера Grand Princess, ожидается в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По информации Кулебы, борт с 35 эвакуированными украинцами прибудет в Борисполь
По информации Кулебы, борт с 35 эвакуированными украинцами прибудет в Борисполь
Фото: EPA

Украина в сотрудничестве с Соединенными Штатами эвакуировала украинцев, которые находились на борту круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине в порту Окленда (США). Об этом на брифинге 16 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции ведет "Радіо Свобода".

"Сейчас мы ожидаем посадку борта, который привезет украинцев, эвакуированных в сотрудничестве с США с круизного лайнера Grand Princess. Работа [по эвакуации] ведется непрерывно. Мы делаем все, чтобы решить проблемы граждан, оказавшихся в сложной ситуации", – отметил он.

Министр призвал украинцев воздержаться от шагов, "которые, прежде всего, создают проблемы для вас".

"Я уже четыре дня прошу не ездить в заграничные поездки, особенно в такие страны, как Египет, где очень сложная ситуация. И каждый день я получаю сообщения, что очередные чартеры туристических компаний отбывают [в Египет]… Они обещают, что там прекрасный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается… и прочую чушь. Люди, вам брутально врут, чтобы на вас заработать", – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что в Борисполь "с минуты на минуту" должны прилететь 35 членов экипажа судна, которых раньше не отпускал судовладелец.

Круизный лайнер Grand Princess задержали у побережья США 6 марта после того, как у двух сошедших на берег пассажиров обнаружили коронавирус (один из них впоследствии скончался). 9 марта корабль прибыл в порт Окленда, где будет проходить карантин. На борту лайнера находились 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран (в том числе 49 украинцев; по имеющейся информации, все они здоровы). По данным на 9 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа. 12 марта Кулеба сообщал, что двое украинцев с лайнера вернулись на родину.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины умерла.

Теги: США, Украина, эпидемия, Дмитрий Кулеба, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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