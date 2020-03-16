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Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19

Основной задачей координационного совета, который создал президент Украины Владимир Зеленский, является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в стране.

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Зеленский принял решение 16 марта
Зеленский принял решение 16 марта
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Соответствующий указ №88/2020 опубликован 16 марта на сайте главы государства.

"Учитывая, что распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине", – говорится в указе.

Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:

  • получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;
  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

В координационный совет, кроме Зеленского, входят глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Арсен Аваков, правительство, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Руслан Хомчак, Владислав Криклий, Сергей Шефир, Денис Шмыгаль, Сергей Дейнеко, Алексей Данилов, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, Илья Емец, коронавирус
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