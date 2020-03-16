Коронавирус SARS-CoV-2. Тина Кароль надела защитную маску за 2,3 тыс. грн

Украинская певица Тина Кароль сняла селфи-видео в черной медицинской маске.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram видео в защитной маске и очках.

"Иди на жизнь", – таким хештегом она отметила ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #идинажизнь Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Мар 2020 в 1:05 PDT

В комментариях певица указала ссылку на интернет-магазин, в котором можно купить такую маску – Urban Musk. Стоимость одной единицы составляет 2,3 тыс. грн.

Бренд защитных очков певица не указала.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.