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16 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Тина Кароль надела защитную маску за 2,3 тыс. грн

Украинская певица Тина Кароль сняла селфи-видео в черной медицинской маске.

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Тина Кароль: Иди на жизнь
Тина Кароль: Иди на жизнь
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram видео в защитной маске и очках.

"Иди на жизнь", – таким хештегом она отметила ролик.

В комментариях певица указала ссылку на интернет-магазин, в котором можно купить такую маску – Urban Musk. Стоимость одной единицы составляет 2,3 тыс. грн.

Бренд защитных очков певица не указала.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Тина Кароль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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