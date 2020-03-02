Участником шоу "Голос країни 10" стал победитель шоу "Голос. Діти" Сасанчин. Видео
На слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни 10" на "1+1" пришел Роман Сасанчин, победитель шоу "Голос. Діти". Видео разместили на YouTube-канале проекта. Он исполнил песню Luna Tu из репертуара итальянского певца Алессандро Сафины. К участнику развернулись все тренеры: Dan Balan, Тина Кароль, Monatik, Потап и Настя Каменских. На шоу "Голос. Діти" Сасанчин был в команде Тины Кароль, но на шоу "Голос країни 10" выбрал Dan Balan. "Я считаю, что он и Тина Кароль – это одно целое", – сказал Сасанчин.
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