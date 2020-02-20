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20 февраля, 2020
 
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Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль

Украинская певица Злата Огневич допускает, что слухи о ее конфликте с Тиной Кароль распространялись креативными продюсерами проекта "Голос країни".

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Злата Огневич допускает, что слухи о ее конфликте с Тиной Кароль были выгодны продюсерам проекта "Голос країни"
Злата Огневич допускает, что слухи о ее конфликте с Тиной Кароль были выгодны продюсерам проекта "Голос країни"
Фото: zlata.ognevich / Instagram

34-летняя украинская певица Злата Огневич в интервью YouTube-каналу "Бар Чорний Кіт" заявила, что между ней и Тиной Кароль никогда не было конфликтов и ссор. 

Певица предполагает, что историю о якобы ее конфликте с Тиной Кароль запустили продюсеры проекта "Голос країни 8", в котором Огневич принимала участие во время слепых прослушиваний.

"Это было сделано для того, чтобы людям было что обсудить", – считает Огневич. 

Артистка добавила, что они с Кароль учились у одного преподавателя и даже менялись друг с другом одеждой. "Тина крутая", – резюмировала Огневич. 

ВИДЕО
Видео: БАР ЧОРНИЙ KIT / YuoTube

В 2018 году Огневич приняла участие в кастинге проекта "Голос країни 8", исполнив во время слепых прослушиваний авторскую песню One Day. К ней развернулись все четыре тренера – Джамала, Потап, Тина Кароль и Сергей Бабкин. 

Огневич отказалась от участия в проекте, согласившись стать звездным советником в команде Потапа. После этого в социальных сетях заговорили якобы о конфликте Огневич с Кароль. 

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Теги: Евровидение, Тина Кароль, Злата Огневич, Потап, Голос страны
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