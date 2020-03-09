Тина Кароль попрыгала на скакалке у моря

Украинская певица Тина Кароль делает разминку с помощью скакалки.

Тина Кароль: А как вы начинаете свой день? Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили видео, снятое в Одессе. В ролике певица запечатлена прыгающей на скакалке на берегу моря.

"А как вы начинаете свой день?" – говорится в подписи.

8 марта певица дала концерт в Одессе.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.