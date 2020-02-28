Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 февраля, 2020
 
Новости

Тина Кароль надела защитную маску

Украинская певица Тина Кароль примерила черную медицинскую маску.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Быть готовым означает спокойствие!
Тина Кароль: Быть готовым означает спокойствие! 
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram видео в защитной маске.

"Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя", – написала она.

Певица молча позировала, демонстрируя черную медицинскую маску на лице.

Видео певица обнародовала, очевидно, в связи с распространением в мире коронавируса.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус обнаружили у украинки, работающей в Италии, а также у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.

Теги: Тина Кароль, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS