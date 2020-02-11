Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
11 февраля, 2020
 
Новости

У Dan Balan роман с 20-летней девушкой – СМИ

Издание Viva! заявило, что возлюбленной молдавского певца Dan Balan является 20-летняя студентка из Харькова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пассия Dan Balan в два раза моложе его
Пассия Dan Balan в два раза моложе его
Фото: danbalan / Instagram

41-летний молдавский певец Dan Balan встречается с 20-летней девушкой Анастасией. Об этом изданию Viva! рассказал инсайдер.

По информации приближенного к певцу лица, пассия исполнителя – студентка Харьковского национального университета имени Каразина. Он рассказал, что девушка увлекается танцами и становилась королевой красоты своего вуза.

В ХНУ имени В.Н. Каразина в 2018 году второй вице-мисс становилась Анастасия Пасько. Об этом сообщается на сайте вуза. Вероятно, это ее страница в Instagram. Аккаунт закрыт.

Viva! не раскрывает адрес страницы якобы возлюбленной Dan Balan, но приводит снимки самого музыканта и его вероятной пассии в одинаковом интерьере.

Фото: viva.ua
Фото: viva.ua

Dan Balan приписывали роман с его коллегой по шоу "Голос країни". О их якобы связи, как утверждает Viva!, Анастасия сказала, что это роман, написанный рукою гения – то есть, пиар-ход.

На церемонии вручения премии YUNA Тина Кароль и Dan Balan пели в один микрофон.

Теги: Тина Кароль, Дан Балан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Остапчук: Это просто был специальный выход, чтобы "прожарить" наших тренеров  
Бульвар, Новости, Видео
Остапчук спел на слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
Вчера 11.56  
Первый полуфинал нацотбора проходит 8 февраля  
КУЛЬТУРА, События, Видео
В Киеве проходит первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2020". Трансляция
8 февраля, 2020 18.58  
Лида Ли отправилась в команду Monatik  
Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
27 января, 2020 11.01  
Петрожицкая исполнила песню "Голубка" из репертуара украинской группы Vivienne Mort  
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая спела на шоу "Голос країни". Видео
27 января, 2020 09.22  
Тина Кароль: Веня не готов, чтобы у него появился отчим  
Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
24 января, 2020 13.05  
Ирина Билык дважды оказалась в списке победителей
Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет
22 января, 2020 16.38
Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"
22 января, 2020 15.01
Тина Кароль показала голую спину
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
22 января, 2020 13.50
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Светлана СИВОВНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS