У Dan Balan роман с 20-летней девушкой – СМИ

Издание Viva! заявило, что возлюбленной молдавского певца Dan Balan является 20-летняя студентка из Харькова.

Пассия Dan Balan в два раза моложе его Фото: danbalan / Instagram

41-летний молдавский певец Dan Balan встречается с 20-летней девушкой Анастасией. Об этом изданию Viva! рассказал инсайдер.

По информации приближенного к певцу лица, пассия исполнителя – студентка Харьковского национального университета имени Каразина. Он рассказал, что девушка увлекается танцами и становилась королевой красоты своего вуза.

В ХНУ имени В.Н. Каразина в 2018 году второй вице-мисс становилась Анастасия Пасько. Об этом сообщается на сайте вуза. Вероятно, это ее страница в Instagram. Аккаунт закрыт.

Viva! не раскрывает адрес страницы якобы возлюбленной Dan Balan, но приводит снимки самого музыканта и его вероятной пассии в одинаковом интерьере.

Фото: viva.ua

Dan Balan приписывали роман с его коллегой по шоу "Голос країни". О их якобы связи, как утверждает Viva!, Анастасия сказала, что это роман, написанный рукою гения – то есть, пиар-ход.

На церемонии вручения премии YUNA Тина Кароль и Dan Balan пели в один микрофон.