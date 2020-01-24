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24 января, 2020
 
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Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что ее сын Вениамин недоволен тем, что она поддерживает шутки об отношениях с молдавским певцом Dan Balan.

 
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Тина Кароль: Веня не готов, чтобы у него появился отчим
Тина Кароль: Веня не готов, чтобы у него появился отчим
Скриншот: Люкс ФМ / YouTube

Украинская певица Тина Кароль призналась, что ее сын Вениамин не в восторге от шуток о романе мамы и молдавского певца Dan Balan. Об этом она рассказала программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки. Он спросил меня: "Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?" – рассказала Тина Кароль.

Она отметила, что спеть с Dan Balan в один микрофон предложила она.

Певица призналась, что ее сын помнит младенчество и любит своего отца.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

В 10-м сезоне шоу "Голос країни" Тина Кароль и Dan Balan являются тренерами.

Сына Вениамина Тина Кароль родила от Евгения Огира 18 ноября 2008 года, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах. 

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Теги: Тина Кароль, Дан Балан
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