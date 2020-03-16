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Медработники, которые лечат заболевших коронавирусом украинцев, получат 200% надбавки к зарплате

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал о дополнительном поощрении медиков, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса.

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Радуцкий: Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала
Радуцкий: Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Медицинские работники, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, получат надбавку к зарплате в 200%. Об этом сегодня в ходе брифинга в Верховной Раде заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали, где-то на уровне 200% будет выплачиваться надбавка медработникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом", – сказал Радуцкий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Михаил Радуцкий, медики, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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