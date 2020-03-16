Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео

На этом балконе в Риме висит баннер с надписью на итальянском "Все будет хорошо" Фото: EPA

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались. Большинство смертей – 3204 – зафиксировано в Китае.

Италия находится на втором месте по количеству зараженных и умерших. Число инфицированных в этой стране по состоянию на вечер 15 марта увеличилось до 24 747, из них 1809 человек скончались.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.