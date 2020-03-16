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Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео

Жители Италии, где из-за распространения коронавируса объявлен карантин, по вечерам поют песни на балконах, чтобы поддержать друг друга. Как сообщила газета Il Fatto Quotidiano, флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче. В Facebook он призвал ежедневно с 13-го по 26 марта в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь. "Давайте сделаем это для героев, которые спасают человеческие жизни в Италии и для всего человечества", – написал он. По данным журналистов, к флешмобу уже присоединились Рим, Милан, Неаполь, Турин и другие города. Итальянцы поют национальный гимн, серенады и поп-хиты. Подборку видео из разных городов опубликовали на YouTube-канале On Demand News. Среди других флешмобов, которые проводят в Италии, – вывешивание на балконах баннеров с оптимистичными надписями, зажигание свечей на подоконниках (как символ света) и коллективные аплодисменты в оговоренное время.

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На этом балконе в Риме висит баннер с надписью на итальянском "Все будет хорошо"
На этом балконе в Риме висит баннер с надписью на итальянском "Все будет хорошо"
Фото: EPA

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались. Большинство смертей – 3204 – зафиксировано в Китае.

Италия находится на втором месте по количеству зараженных и умерших. Число инфицированных в этой стране по состоянию на вечер 15 марта увеличилось до 24 747, из них 1809 человек скончались.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

видео

Видео: On Demand News / YouTube
Теги: Италия, флешмоб, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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