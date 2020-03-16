Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

YouTube разрешил зарабатывать на видео о коронавирусе. В начале эпидемии он отключал монетизацию таких роликов

Ранее YouTube блокировал рекламу в видео, если в нем содержалось более чем "мимолетное упоминание" о коронавирусе из-за политики о так называемых деликатных темах, но из-за продолжительности вспышки болезни решил пересмотреть свою политику.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Показ рекламы будет доступен только на некоторых YouTube-каналах с видео о коронавирусе
Показ рекламы будет доступен только на некоторых YouTube-каналах с видео о коронавирусе 
Фото: depositphotos.com

Видеохостинг YouTube решил пересмотреть свою политику и разрешить монетизировать некоторые ролики, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба компании 13 марта. 

Как объяснила в своем блоге генеральный директор компании Сьюзан Войчицки, ранее YouTube блокировал рекламу в видео, если в нем содержалось более чем "мимолетное упоминание" о коронавирусе из-за политики о так называемых деликатных темах.

В правилах платформы сказано, что к деликатным хостинг обычно относит непредвиденные события, в результате которых гибнут люди (например, спланированные злонамеренные атаки). Сейчас в списке деликатных следующие темы: акты жестокости, которые привели к гибели людей (например, массовые убийства), вооруженные конфликты, смерть, глобальные эпидемии, трагические события и террористические акты.

О том, что YouTube демонетизирует видео о коронавирусе, блогеры рассказывали еще в начале вспышки заболевания. По данным The Verge, в начале марта рекламу отключали даже в видео, содержащих лишь упоминание о коронавирусе. Некоторые авторы роликов пытались обойти блокировку, используя аббревиатуры, например, CV.

"Наша политика в отношении чувствительных событий была разработана для применения во время краткосрочных событий значительного масштаба (к примеру, стихийных бедствий). Становится очевидным, что вопрос коронавируса является постоянной и важной частью повседневной жизни, и мы хотим, чтобы новостные организации и создатели контента могли продолжать выпускать качественные видеоролики на постоянной основе", – объяснила Войчицки. 

В заявлении YouTube сказано, что хостинг решил разрешить монетизацию контента, посвященного теме коронавируса, из-за продолжительности вспышки. Однако показ рекламы будет доступен только на некоторых каналах.

"Такая возможность появится у авторов, которые участвуют в программе самостоятельной сертификации видео и верно оценивают свой контент, а также у наших новостных партнеров", – сообщили в компании, уточнив, что в будущем этот список будет расширен. 

Новые правила должны заработать в течение нескольких недель.

"Что это означает для нас с вами? У контент-креаторов на YouTube появился новый мощный тренд, ответственно осваивая который, можно зарабатывать больше. Но прежде чем создавать видео про коронавирус, убедитесь, что вы в теме достаточно, чтобы не портить здоровье людям и своему каналу", – посоветовал в Facebook сертифицированный YouTube-специалист, стратег фестиваля видеоблогеров VideoZhara Николай Рогинец. 

https://www.facebook.com/nikolay.roginets/posts/10213078322071788

Как сообщает YouTube, ежемесячно видеохостинг посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Платформа доступна в 91 стране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались. Большинство смертей – 3204 – зафиксировано в Китае. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: YouTube, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Николай Рогинец, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Go-A обратились к поклонникам за критикой
Go-A обратились к поклонникам за критикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS