YouTube разрешил зарабатывать на видео о коронавирусе. В начале эпидемии он отключал монетизацию таких роликов

Ранее YouTube блокировал рекламу в видео, если в нем содержалось более чем "мимолетное упоминание" о коронавирусе из-за политики о так называемых деликатных темах, но из-за продолжительности вспышки болезни решил пересмотреть свою политику.

Показ рекламы будет доступен только на некоторых YouTube-каналах с видео о коронавирусе Фото: depositphotos.com

Видеохостинг YouTube решил пересмотреть свою политику и разрешить монетизировать некоторые ролики, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба компании 13 марта.

Как объяснила в своем блоге генеральный директор компании Сьюзан Войчицки, ранее YouTube блокировал рекламу в видео, если в нем содержалось более чем "мимолетное упоминание" о коронавирусе из-за политики о так называемых деликатных темах.

В правилах платформы сказано, что к деликатным хостинг обычно относит непредвиденные события, в результате которых гибнут люди (например, спланированные злонамеренные атаки). Сейчас в списке деликатных следующие темы: акты жестокости, которые привели к гибели людей (например, массовые убийства), вооруженные конфликты, смерть, глобальные эпидемии, трагические события и террористические акты.

О том, что YouTube демонетизирует видео о коронавирусе, блогеры рассказывали еще в начале вспышки заболевания. По данным The Verge, в начале марта рекламу отключали даже в видео, содержащих лишь упоминание о коронавирусе. Некоторые авторы роликов пытались обойти блокировку, используя аббревиатуры, например, CV.

"Наша политика в отношении чувствительных событий была разработана для применения во время краткосрочных событий значительного масштаба (к примеру, стихийных бедствий). Становится очевидным, что вопрос коронавируса является постоянной и важной частью повседневной жизни, и мы хотим, чтобы новостные организации и создатели контента могли продолжать выпускать качественные видеоролики на постоянной основе", – объяснила Войчицки.

В заявлении YouTube сказано, что хостинг решил разрешить монетизацию контента, посвященного теме коронавируса, из-за продолжительности вспышки. Однако показ рекламы будет доступен только на некоторых каналах.

"Такая возможность появится у авторов, которые участвуют в программе самостоятельной сертификации видео и верно оценивают свой контент, а также у наших новостных партнеров", – сообщили в компании, уточнив, что в будущем этот список будет расширен.

Новые правила должны заработать в течение нескольких недель.

"Что это означает для нас с вами? У контент-креаторов на YouTube появился новый мощный тренд, ответственно осваивая который, можно зарабатывать больше. Но прежде чем создавать видео про коронавирус, убедитесь, что вы в теме достаточно, чтобы не портить здоровье людям и своему каналу", – посоветовал в Facebook сертифицированный YouTube-специалист, стратег фестиваля видеоблогеров VideoZhara Николай Рогинец.

Как сообщает YouTube, ежемесячно видеохостинг посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Платформа доступна в 91 стране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались. Большинство смертей – 3204 – зафиксировано в Китае. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.