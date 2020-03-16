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Премьер Словакии обвинил Украину в срыве сделки по продаже 2 млн масок. Кулеба назвал его заявление ложью

Накануне премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия хотела купить в Украине 2 миллиона штук медицинских масок за €1,2 млн наличными, но позже немецкий покупатель предложил больше, поэтому сделка сорвалась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев запретил экспорт медицинских масок, и если Словакия собиралась их купить, то делала это в обход закона.

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Кулеба подчеркнул, что Словакия не могла купить маски в Украине
Кулеба подчеркнул, что Словакия не могла купить маски в Украине
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о срыве сделки по покупке медицинских масок в Украине. Об этом он сказал на брифинге 16 марта. Трансляцию пресс-конференции ведет "Радіо Свобода".

"Украина не торгует здоровьем своих граждан. В стране введен запрет на экспорт масок, любые попытки в обход закона осуществить этот экспорт будут жестко караться. Если Словакия планировала это сделать, то она делала это в обход закона. Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, провели консультации на всех уровнях и не нашли никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера наделало столько шума", – отметил Кулеба.

15 марта Пеллегрини в эфире телеканала TA3 заявил, что Словакия договорилась с украинским производителем о покупке 2 млн медицинских масок за €1,2 млн и продавец потребовал оплату наличными, писала "Европейская правда". "Мы уже приготовили чемодан с €1,2 млн наличными и собирались лететь за ними правительственным самолетом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил и купил их", – утверждал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине на срок до 3 апреля. Тогда же украинское правительство запретило украинским компаниям экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, пока не будет удовлетворен внутренний спрос в Украине.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Теги: Украина, МИД, Кабинет Министров, Словакия, Дмитрий Кулеба, Петер Пеллегрини, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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