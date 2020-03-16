В России за последние сутки подтвердили 30 случаев коронавируса, под наблюдением – 15 тыс. человек

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93.

COVID-19 подтвержден у 93 человек на территории России Фото: EPA

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 30 человек. Как пишет ТАСС, об этом 16 марта сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.

Общее количество инфицированных увеличилось до 93 человек.

По данным Голиковой, из общего числа инфицированных 79 человек находятся в стационарах, у 57 из них заболевание протекает в бессимптомной легкой форме.

Вице-премьер добавила, что еще около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи эпидемией коронавируса. Голикова подчеркнула, что эти люди абсолютно здоровы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

Для борьбы с коронавирусом РФ прекратила пассажирское сообщение и закрыла границы для граждан стран, наиболее пострадавших от эпидемии. 16 марта российское правительство также решило закрыть границу с Беларусью.