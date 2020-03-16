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Ограничение передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами пока носит рекомендательный характер – КГГА

Власти Киева надеются, что закрытие развлекательных заведений и торговых центров значительно уменьшит переток людей в городе, норма об ограничении передвижения в общественных местах, а также между Киевом и другими населенными пунктами Украины пока носит исключительно рекомендательный характер, заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Карантин в Киеве был введен 12 марта, с 17 марта его условия ужесточат
Карантин в Киеве был введен 12 марта, с 17 марта его условия ужесточат
Фото: EPA

Ограничение передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины носит рекомендательный характер. Об этом 16 марта на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно ограничения передвижения людей между Киевом и населенными пунктами Украины, а также передвижения в общественных местах без крайней необходимости. Это имеет пока что исключительно рекомендательный характер. Учитывая, что будет закрыта большая часть развлекательных заведений и торговых центров, это сдержит переток людей", – считает чиновник. 

Он сказал, что киевские власти настоятельно рекомендуют жителям города выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку или больницу. 

"По другим поводам [советуем] из дома не выходить, максимально ограничить социальные контакты, включая между родственниками, чтобы не дать возможность инфекции распространиться", – сказал Поворозник. 

Он призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости (чтобы добраться до работы, аптеки или больницы).

"Мы рекомендуем масочный режим в общественном транспорте. Ограничивать [его работу] не планируем", – сказал Поворозник. 

Чиновник уточнил, что решение закрывать Киев на въезд и выезд не принимали.

"И на сегодняшний день [оно] не планируется", – подчеркнул он. 

Что касается приостановки автобусных и железнодорожных перевозок, то, по словам Поворозника, этот вопрос в большей части относится к компетенции правительственных комиссий. 

"Отмена [автобусных] маршрутов, поездов – это вопрос к Кабинету Министров", – сказал первый заместитель председателя КГГА. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12-го по 31 марта в Киеве объявили карантин. В городе приостановили учебный процесс в учебных заведениях всех форм собственности, запретили массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничили проведение спортивных мероприятий, временно закрыли кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. С 17 марта карантин в Киеве ужесточат, в городе закроют учреждения торговли (кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС), а также торговые центры, рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. 

Комментируя ужесточение карантина, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что с 17 марта максимально ограничат передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, но не уточнил, как это будут реализовывать на практике. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Киев, карантин, Николай Поворозник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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