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Венгрия закрывает границы и запрещает массовые мероприятия из-за коронавируса

С 0.00 в ночь с 16-го на 17 марта в Венгрию смогут въезжать только граждане этой страны, закрываются кинотеатры, спортивные соревнования можно проводить только без зрителей, сообщил премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

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Орбан призвал пожилых граждан Венгрии не покидать дома
Орбан призвал пожилых граждан Венгрии не покидать дома
Фото: ЕРА

С 0.00 в ночь с 16-го на 17 марта Венгрия закрывает границы для пассажирского транспорта, в страну запретят въезд иностранцев, а вернувшихся из-за рубежа граждан Венгрии будут направлять на обсервацию. Об этом, выступая 16 марта в парламента, объявил премьер-министр страны Виктор Орбан, информирует служба новостей общественного вещателя Híradó.

В связи с распространением коронавируса в стране запрещены любые массовые мероприятия, кроме семейных. Спортивные мероприятия можно проводить без зрителей, но "лучше этого не делать", сказал премьер-министр. 

Власти также закрывают ночные клубы и кинотеатры. Рестораны, кафе и магазины (за исключением продуктовых и аптек) могут работать только до 15.00.

Орбан призвал пожилых граждан соблюдать особую осторожность. По его словам, правительство не может запретить людям старше 70 лет покидать свои дома, но именно такой является ключевая рекомендация для них.

В ближайшие несколько дней Венгрия может перейти от одиночных случаев COVID-19 к массовым, вакцины пока нет и можно только уменьшить скорость распространения вируса, сказал премьер.

По его словам, коронавирус в страну завезен из Италии, Ирана либо Израиля.

По данным на 15 марта, в Венгрии насчитывалось 32 случая инфицирования коронавирусом (летальных случаев не было).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Многие страны Европы, в том числе Украина, объявили о введении карантинных мер, включающих закрытие границ.

Теги: Венгрия, Виктор Орбан, запрет, карантин, массовые мероприятия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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