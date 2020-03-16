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В Польше двое украинцев заразились коронавирусом

По данным властей Силезского воеводства Польши, один из граждан Украины, заболевший COVID-19, мог привезти вирус с родины.

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В Польше насчитывается 150 инфицированных
В Польше насчитывается 150 инфицированных
Фото: ЕРА

В Польше коронавирус обнаружили у двух граждан Украины. Об этом изданию Wprost 16 марта рассказала пресс-секретарь воеводы Силезии Алина Кучаржевская.

По ее словам, оба инфицированных – мужчины средних лет.

Один из них был госпитализирован в Цешине. Состояние пациента нормальное, врачи отпустили гражданина домой, где он находится в режиме изоляции. Известно, что мужчина прибыл в Польшу из Германии.

Второй украинец находится в инфекционном отделении больницы в Тыхы. Он приехал из Украины, где, "вероятно, был источник инфекции", сказала пресс-секретарь.

Украинские власти не подтверждали информацию о заражении соотечественников в Польше.

15 марта было известно о шести украинцах, у которых был выявлен коронавирус за рубежом – в ОАЭ, Молдове, Германии и Италии. Одна гражданка Украины скончалась от заболевания COVID-19 в Италии. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

В Польше к утру 16 марта насчитывалось 150 инфицированных. Скончалось три человека, пишет Wprost со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Теги: Украина, Польша, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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