Роналду поздоровался с воображаемыми фанатами, настоящих не было из-за коронавируса

Матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером" прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед матчем против "Интера" в 26-м туре чемпионата Италии поздоровался с воображаемыми фанатами, видео опубликовал Twitter-аккаунт Football fans stuff.

Ronaldo with ghost fans * pic.twitter.com/IeeRdFxcIb — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) March 8, 2020

Поединок между "Ювентусом" и "Интером" прошел 8 марта при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Это был 1000-й поединок Роналду в профессиональной карьере, "Ювентус" победил "Интер" со счетом 2:0.

После матча португальский футболист поблагодарил воображаемых болельщиков на трибунах аплодисментами, видео обнародовал Twitter-аккаунт ManUtd FC.

Ronaldo acknowledging an empty stadium shows how committed he is to everything he does. pic.twitter.com/pbRvxjkfuT — ManUtd FC (@helpmanutd) March 9, 2020

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли.

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).

9 марта в Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, в том числе и чемпионат Италии по футболу.