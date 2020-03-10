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Роналду поздоровался с воображаемыми фанатами, настоящих не было из-за коронавируса

Матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером" прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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Роналду провел 1000-й матч в карьере
Роналду провел 1000-й матч в карьере
Фото: EPA

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед матчем против "Интера" в 26-м туре чемпионата Италии поздоровался с воображаемыми фанатами, видео опубликовал Twitter-аккаунт Football fans stuff.

Поединок между "Ювентусом" и "Интером" прошел 8 марта при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Это был 1000-й поединок Роналду в профессиональной карьере, "Ювентус" победил "Интер" со счетом 2:0.

После матча португальский футболист поблагодарил воображаемых болельщиков на трибунах аплодисментами, видео обнародовал Twitter-аккаунт ManUtd FC.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли.

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).

9 марта в Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, в том числе и чемпионат Италии по футболу.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Италия, Чемпионат Италии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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