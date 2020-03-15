Одна из украинских спортивных сборных застряла в Греции – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не уточнил, какая именно сборная не может выехать из Греции.

В Греции застряла одна из украинских спортивных сборных. Об этом на брифинге 15 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "24".

"У нас полная мобилизация на дипломатической службе, задействованы все консулы. Вчера я поручил подключить всех дипломатов, хотя они и не являются классическими консулами, чтобы обеспечить максимальную помощь в эти критические дни. Мы следим за каждым [случаем]… Буквально полчаса назад выяснилось, что одна из украинских спортивных сборных застряла в Греции. Будем вытаскивать… Вчера всю ночь занимались вопросом, чтобы четыре молодежных сборных по регби доехали до Украины", – сказал он.

Какая именно сборная не может выехать из Греции, Кулеба не уточнил.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.