"Мягкотелость и либеральность – союзники коронавируса". Зеленский выступил с обращением к нации. Видео

16 марта стало известно, что Зеленский провел срочное заседание с участием членов Кабмина и СНБО. Обсуждались экстренные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.