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Консульства Украины приостановили выдачу виз

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что информация о возобновлении работы консульских учреждений страны за рубежом будет обнародована дополнительно.

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Выдачу виз приостановили в связи с угрозой распространения коронавируса, которым в мире заразились более 153 тыс. человек
Выдачу виз приостановили в связи с угрозой распространения коронавируса, которым в мире заразились более 153 тыс. человек
Фото: ЕРА

С 14 марта все консульские учреждения Украины за рубежом и департамент консульской службы Министерства иностранных дел временно прекратили принимать граждан и выдавать визы. Об этом 14 марта проинформировала пресс-служба МИД.

"В связи с объявлением в Украине карантина, цель которого – предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно. С вопросами просят обращаться по электронному адресу: [email protected].

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой областиОдессеЛьвовеКиеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, граница, карантин, вирус, консульство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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