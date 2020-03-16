Степанов: Необходимо помочь пережить карантин бизнесу, госпредприятиям и простым людям. Иначе никто не закроется и не изолируется

Власти Украины срочно должны заняться спасением экономики, иначе одних коронавирус убьет, а других оставит без работы и средств для выживания, заявил экс-глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Все страны мира сейчас заняты спасением экономики, которая несет потери из-за последствий распространения нового коронавируса, кроме Украины, заявил в своем Facebook экс-глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

"Вместе с коронавирусом мир охватил серьезный экономический кризис, который может привести к экономическому шоку. Потери мировой экономики уже сегодня – более $2,7 трлн. Одновременно с мерами противодействия болезни все страны вводят беспрецедентные экономические меры по смягчению ударов нового вируса", – написал он.

Степанов перечислил первоочередные меры, которые можно предпринять для поддержки бизнеса и граждан.

"Первое – это выделение средств малому и среднему бизнесу, в частности туристическому и ресторанному направлениям, ведь их поражает прежде всего. Второе – это налоговые льготы. Здесь каждая страна действует по своим алгоритмам. Америка предлагает свести к нулю взносы по соцстрахованию и медицине. Некоторые страны дают отсрочки или инициируют налоговые льготы по НДС для различных отраслей или экономически развитых предприятий. Третье – это компенсация потерь предприятиям, которые уходят в изоляцию (вроде больничного), иначе люди будут продолжать ходить на работу. Четвертое – беспрецедентные меры по снижению ставок рефинансирования. Великобритания, например, снизила их в три раза – с 0,75% до 0,25%. На этом фоне действия Нацбанка по снижению с 11% до 10% – просто издевательство", – подчеркнул экс-губернатор.

Он отметил, что власти Украины срочно должны заняться спасением экономики.

"Лихорадит сейчас все страны без исключения. Однако их не парализовало, как потерявших сознание сознания коз. Они понадували спасательные жилеты и дали их людям. Все сейчас заняты спасением экономики. Кроме Украины... Нужно выходить из этого состояния немедленно. И начинать работать 24/7. Срочно предложить меры по смягчению удара по экономике и законодательно внести их на внеочередном заседании Верховной Рады. Чтобы избежать бюджетного краха, Минфин уже должен был все рассчитать, а Кабмин – пересмотреть", – заявил Степанов.

Он считает, что необходимо максимально смягчить удар для бизнеса – ввести льготное кредитование, оплату за аренду земли и пересмотреть контракты с предприятиями, чтобы максимально их смягчить.

"Должны быть введены налоговые каникулы; выделены деньги на поддержку бизнеса. Необходимо радикально снизить ставки на рефинансирование, чтобы предприятия могли получить льготные кредиты. Наверное, есть смысл пересмотреть программу "5–7–9", учитывая новые жесткие реалии, существенно расширить перечень предприятий, которые бы смогли воспользоваться этими кредитами, снизить ставку и максимально упростить процедуру их получения. Также необходимо ввести обязательную компенсацию больничных. Иначе этот наш карантин просто теряет смысл. Эти меры нужны Украине уже вчера. Необходимо помочь пережить карантин бизнесу, госпредприятиям и простым людям. Иначе никто не закроется и не изолируется. В результате – одних этот вирус убьет, а других оставит без работы и средств для выживания", – подытожил экс-глава Одесской ОГА.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.