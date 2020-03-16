Тест первого зараженного коронавирусом украинца показал отрицательный результат – Черновицкая ОГА

О выздоровлении жителя Черновцов, который стал первым инфицированным коронавирусом в Украине человеком, можно будет говорить, только когда у него будет два подряд негативных результата тестирования на коронавирус, пояснила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталия Гусак.

У жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом 16 марта во время брифинга, который транслировался в Facebook, заявила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталия Гусак.

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от "пациента №1", у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента снова возьмут образцы, и если результат также будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", – отметила она.

Гусак добавила, что всего с подозрением на коронавирус в Черновицкой области было госпитализировано 30 человек и что пять из них уже выписали из инфекционной больницы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Украине 3 марта: житель Черновцов заболел после путешествия с супругой по Италии. В этот же день женщину увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.