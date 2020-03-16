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Карантин в Киеве. Власти просят горожан оплачивать коммунальные услуги онлайн

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев отметил, что в связи с ограничениями в Киеве власти продлили срок действия льготной оплаты коммунальных услуг до 30 марта.

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Оплатить коммунальные услуги можно с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий или на сайтах банков
Оплатить коммунальные услуги можно с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий или на сайтах банков
Фото: pixabay.com

Киевские власти рекомендуют осуществлять оплату коммунальных услуг в онлайн-режиме, чтобы избежать скопления людей в банковских и почтовых отделениях в условиях вспышки коронавируса. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет пресс-служба КГГА.

Оплатить коммунальные услуги можно с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий "Центр коммунального сервиса" и "Главный информационно-вычислительный центр".

Также онлайн-платежи можно сделать на сайтах банковских учреждений и с помощью ряда платежных сервисов.

"Сейчас период оплаты коммунальных услуг. Мы продолжаем льготный период до 30-го числа. Настоятельно советуем перейти на оплату онлайн", – отметил Пантелеев.

С 12-го по 31 марта в Киеве объявили карантин. В городе приостановили учебный процесс в учебных заведениях всех форм собственности, запретили массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничили проведение спортивных мероприятий, временно закрыли кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах. С 17 марта карантин в Киеве ужесточат, в городе закроют учреждения торговли (кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС), а также торговые центры, рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Комментируя ужесточение карантина, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что с 17 марта максимально ограничат передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, но не уточнил, как это будут реализовывать на практике.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Киев, Украина, эпидемия, жилищно-коммунальные услуги, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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