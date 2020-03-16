Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса

Канадский Cirque du Soleil отменил все представления в Лас-Вегасе.

Cirque du Soleil ставит на паузу гастроли в связи с коронавирусом Фото: Cirque du Soleil / Facebook

Канадский цирковой коллектив Cirque du Soleil отменил все представления, запланированные на апрель и май в Лас-Вегасе, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Deadline.

Они заявили, что, принимая во внимание рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний о социальной дистанции, а также эскалацию пандемии коронавируса COVID-19, временно останавливают свои шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.

Зрителям, которые приобрели билеты на спектакль, вернут средства в полном объеме.

Cirque du Soleil основан в 1984 году в Монреале. Он насчитывает более 4 тыс. сотрудников.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.