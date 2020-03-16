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За границей застрял 1791 украинец – Кулеба

Часть украинцев из-за границы будут возвращать на родину на самолетах. Также украинские власти ведут переговоры с иностранными правительствами о разрешении транзита транспорта с украинскими гражданами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Спокойствие, выдержка мы всем поможем
Кулеба: Спокойствие, выдержка – мы всем поможем
Фото: depositphotos.com

В украинские дипломатические учреждения за границей обратился 1791 украинец с просьбой помочь вернуться на родину. Об этом на брифинге 16 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции вело "Радіо Свобода".

"По состоянию на девять часов утра у нас в посольствах и консульствах зарегистрировался 1791 человек, которые попросили помочь им с возвращением. Например, часть людей есть в Испании, часть в Португалии, очевидно, что их нужно свезти в одну точку, а потом вместе вывезти. Будут использованы все возможности и модели, чтобы вернуть украинских граждан", – сказал министр.

Он добавил, что речь идет о разработке "моделей, которые позволят вывозить людей на самолетах". "Мы также ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы они разрешили транзит транспорта с украинскими гражданами. Условно говоря, если [украинцы] застряли во Франции и не могут доехать в Польшу из-за закрытой границы между Польшей и Германией, такие вещи решаем", – заявил Кулеба.

По его данным, проблемы с возвращением в Украину также испытывают граждане в Египте (более 700 украинцев закрыты на карантин в отеле в Шарм-эль-Шейхе), Бразилии (на борту судна, где выявлен коронавирус, находятся 14 украинских членов экипажа), Чили, на Бали (по данным СМИ, около 700 человек не могут вылететь на родину из-за отмены авиарейсов) и в других странах.

"Мы не бросим ни одного украинца на произвол судьбы. Спокойствие, выдержка – мы всем поможем", – добавил министр, призвав граждан Украины за границей сохранять спокойствие. По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы местные правительства не применяли санкции к украинцам за нарушение сроков пребывания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины умерла.

Теги: Германия, Украина, Кабинет Министров, Польша, Франция, Португалия, Испания, посольство, Чили, Бразилия, Дмитрий Кулеба, консульство, Бали, дипломаты, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия, коронавирус
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