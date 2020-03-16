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COVID-19. В Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса

Среди мер, предложенных Верховной Радой для поддержки бизнеса, освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства, а также временное освобождение всех самозанятых лиц от уплаты единого социального взноса, сообщил депутат Даниил Гетманцев.

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Гетманцев рассказал о ряде мер, которые хочет ввести Рада для поддержки бизнеса во время вспышки коронавирусной инфекции
Гетманцев рассказал о ряде мер, которые хочет ввести Рада для поддержки бизнеса во время вспышки коронавирусной инфекции
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Депутаты Верховной Рады разработали пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал об основных новшествах, которые подготовлены в данный момент. Среди них:

  • Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев. 
  • Освобождение от уплаты единого социального взноса всех самозанятых лиц сроком на два месяца.
  • Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).
  • Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.
  • Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.
  • Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости).
  • Вступление в силу законов о применении кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса откладывается на три месяца.
  • Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц.

"Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя. Если есть затраты на содержание, на амортизацию, они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом, форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)", – отметил также Гетманцев.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой областиОдессеЛьвовеКиеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Теги: Верховная Рада, Украина, Даниил Гетманцев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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