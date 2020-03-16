COVID-19. В Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса

Среди мер, предложенных Верховной Радой для поддержки бизнеса, освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства, а также временное освобождение всех самозанятых лиц от уплаты единого социального взноса, сообщил депутат Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал о ряде мер, которые хочет ввести Рада для поддержки бизнеса во время вспышки коронавирусной инфекции Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Депутаты Верховной Рады разработали пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал об основных новшествах, которые подготовлены в данный момент. Среди них:

Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев.

Освобождение от уплаты единого социального взноса всех самозанятых лиц сроком на два месяца.

Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).

Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости).

Вступление в силу законов о применении кассовых аппаратов и программных р егистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса откладывается на три месяца.

для малого бизнеса откладывается на три месяца. Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц.

"Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя. Если есть затраты на содержание, на амортизацию, они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом, форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)", – отметил также Гетманцев.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.