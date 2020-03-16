COVID-19. В Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса

Депутаты Верховной Рады разработали пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Гетманцев рассказал об основных новшествах, которые подготовлены в данный момент. Среди них:
"Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя. Если есть затраты на содержание, на амортизацию, они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом, форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)", – отметил также Гетманцев.
В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.
В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.