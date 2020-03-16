Зеленский поручил остановить работу украинских метрополитенов, закрыть внутренние пассажирские перевозки

Внутригородские пассажирские перевозки должны быть ограничены, работу метро следует прекратить на время карантина, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров прекратить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, а также остановить работу всех метрополитенов. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

По словам президента, вечером 16 марта состоится заседание правительства, на котором следует утвердить новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Министерству инфраструктуры с 12.00 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев", – заявил Зеленский.

16 марта стало известно, что Зеленский провел срочное заседание с участием членов Кабмина и СНБО. Обсуждались экстренные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.