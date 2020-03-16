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Зеленский поручил остановить работу украинских метрополитенов, закрыть внутренние пассажирские перевозки

Внутригородские пассажирские перевозки должны быть ограничены, работу метро следует прекратить на время карантина, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Зеленский рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров прекратить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, а также остановить работу всех метрополитенов. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

По словам президента, вечером 16 марта состоится заседание правительства, на котором следует утвердить новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Министерству инфраструктуры с 12.00 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1076489122723570/

16 марта стало известно, что Зеленский провел срочное заседание с участием членов Кабмина и СНБО. Обсуждались экстренные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: метро, такси, железная дорога, автобус, трамваи, Владимир Зеленский, троллейбус, пассажиры
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