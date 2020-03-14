Комитет Рады рекомендовал отклонить инициативу об отмене второго этапа медреформы в Украине

На заседании комитета Рады по вопросам медицины нардепы выразили мнение, что у реформы здравоохранения в Украине есть проблемы, но ее следует продолжать.

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования принято решение рекомендовать отклонить законодательную инициативу об отмене второго этапа медреформы. Об этом проинформировал сайт комитета.

Члены парламентского комитета считают нецелесообразными и проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130), и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140).

Во время обсуждения законопроекта председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий отметил, что анализ результатов реформы "показал, что реформа первого звена медицинской помощи была успешной, а также и фактическую готовность к реформе второго звена". Он отметил, что есть проблемы, однако "недопустимо финансировать стены больниц, как это происходило много лет" и "нежизнеспособную систему".

При рассмотрении проекта постановления, в котором предлагается признать неудовлетворительной работу Кабмина по реформированию медотрасли, нардепы выразили мнение, что "работу нового правительства еще рано оценивать, а реформу необходимо продолжать, внося необходимые коррективы".

На заседании комитета присутствовал министр здравоохранения Украины Илья Емец.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

В конце февраля 2020 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля.