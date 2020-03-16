В Раде предложили наказывать людей с подозрением на коронавирус, которые нарушают карантин

16 марта Верховная Рада зарегистрировала законопроект №3219, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавируса в Украине.
Среди инициаторов законопроекта – депутаты от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батьківщини", "Голоса", депутатской группы "За майбутнє", депутатской группы "Доверие".
Проектом закона предлагается осуществление комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению коронавирусна, в частности:
Кроме того, предлагается ввести изменения, направленные на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина:
Также законопроект предлагает правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые заняты на работах по ликвидации коронавируса, в размере до 200% зарплаты.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за самовольное оставление места обсервации людьми, у которых есть подозрение на коронавирус.
В этот же день глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Рада разработала пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса в период финансового кризиса, вызванного коронавирусом.
В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.
В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.