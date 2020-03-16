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В Раде предложили наказывать людей с подозрением на коронавирус, которые нарушают карантин

Депутаты Верховной Рады предложили ввести дополнительные выплаты медикам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией, в размере 200% от зарплаты.

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В Украине подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
В Украине подтверждено пять случаев заражения коронавирусом 
Фото: pixabay.com

16 марта Верховная Рада зарегистрировала законопроект №3219, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавируса в Украине. 

Среди инициаторов законопроекта – депутаты от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батьківщини", "Голоса", депутатской группы "За майбутнє", депутатской группы "Доверие".

Проектом закона предлагается осуществление комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению коронавирусна, в частности:

  • проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели, без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках";
  • стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения коронавирусной болезни;
  • контроль со стороны Кабинета Министров над ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Кроме того, предлагается ввести изменения, направленные на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина:

  • возможность работы дома для работников, госслужащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска;
  • предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства;
  • запрет на отмену действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);
  • запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины в связи с введением карантина;
  • отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам;
  • продление сроков получения и предоставления административных и других услуг;
  • ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.;
  • запрет на проведение органами государственного надзора плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Также законопроект предлагает правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые заняты на работах по ликвидации коронавируса, в размере до 200% зарплаты.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за самовольное оставление места обсервации людьми, у которых есть подозрение на коронавирус. 

В этот же день глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Рада разработала пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса в период финансового кризиса, вызванного коронавирусом.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой областиОдессеЛьвовеКиеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, депутаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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