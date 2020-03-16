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ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за вспышки коронавируса

В начале марта Парламентская ассамблея Совета Европы отложила заседания своих комитетов. Сейчас же из-за вспышки коронавируса было принято решение вовсе отменить весеннюю сессию.

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Весенняя сессия ПАСЕ была запланирована на 20 24 апреля 2020 года
Весенняя сессия ПАСЕ была запланирована на 20–24 апреля 2020 года
Фото: EPA

Весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированная на 20–24 апреля 2020 года, была отменена из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

Президент ПАСЕ Рик Дамс проконсультировался с бюро ассамблеи перед тем, как принять решение об отмене сессии.

"Отмена учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств – членов Совета Европы, и соответствует решениям, принятым принимающей страной Совета Европы, Францией, а также оценке рисков на основе информации от Всемирной организации здравоохранения", – говорится в сообщении ПАСЕ.

В начале этого месяца ассамблея приняла решение отложить все заседания своих комитетов до конца марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

Большинство стран Европы и мира уже закрыли границы и прекратили регулярное пассажирское сообщение для борьбы с пандемией.

Теги: ПАСЕ, эпидемия, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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