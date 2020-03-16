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В Житомирской и Черновицкой областях надо ввести режим чрезвычайной ситуации – Зеленский

С 17 марта в регионах, где были выявлены случаи COVID-19, следует объявить чрезвычайную ситуацию, предложил президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Черновицкой области режим ЧС был введен местными властями с 14 марта.

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Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", – заявил президент, перечисляя меры, которые должен принять Кабинет Министров в рамках борьбы с распространением инфекции.

Зеленский подтвердил, что в Украине зарегистрировано пять случаев заражения. Всего обработано 79 подозрений на коронавирус, 64 не подтвердились, еще 10 изучают в лаборатории, отметил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1076489122723570/

Одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась 13 марта. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области режим чрезвычайной ситуации областные власти ввели на период с 14 марта по 3 апреля. Закрыты кинотеатры, театры, развлекательные заведения, детские развлекательные центры и спортивные комплексы. В области запретили проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек (кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а также отправили все учебные заведения на карантин (учебный процесс должен проходить дистанционно).

Аналогичные ограничительные меры были введены в Радомышле Житомирской области, где был зарегистрирован летальный случай.

Теги: Житомирская область, Черновицкая область, чрезвычайная ситуация, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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