МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для борьбы с коронавирусом

По словам директора распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, существует механизм финансовой помощи странам в чрезвычайной ситуации, уже 20 государств прислали в Фонд запросы после начала эпидемии COVID-19.

Георгиева сообщила, что МВФ рассматривает запросы о помощи от двух десятков государств Фото: ЕРА

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал в размере $1 трлн для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева написала 16 марта в блоге на сайте МВФ.

По ее словам, существует гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы "помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", – говорится в сообщении.

В частности, МВФ может предоставить около $50 млрд развивающимся странам, до $10 млрд могут быть выделены странам с низкими доходами под нулевую ставку.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд, они также станут инструментом для быстрого предоставления финансирования в кризисной ситуации, подчеркнула Георгиева.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем отслеживать их в ближайшие дни", – написала она.

Как отметила директор-распорядитель, спецфонд по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT) может помочь беднейшим странам с выплатами в рамках погашения задолженности, что "высвободит жизненно важные ресурсы для расходов на здравоохранение, сдерживание и смягчение последствий" вспышки коронавирусной инфекции.

"В настоящее время у CCRT есть около $400 млн для облегчения бремени задолженности. Наша цель с помощью доноров увеличить этот показатель до $1 млрд", – сообщила Георгиева.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инфицировались за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.