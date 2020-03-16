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Для украинских грузовиков из Словении определили специальный гуманитарный коридор

В Мининфраструктуры отметили, что 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе уже успешно ее пересекли и направляются в Украину.

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Гуманитарный коридор для выезда из Европейского союза будет проложен по маршруту Словения Хорватия Сербия Румыния
Гуманитарный коридор для выезда из Европейского союза будет проложен по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния
Фото: pixabay.com

Для украинских грузовиков определен гуманитарный коридор для выезда из Европейского союза по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния. Об этом 16 марта пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номер транспортного средства в адрес [email protected]", – говорится в сообщении.

Отдельно в Мининфраструктуры отметили, что Венгрия сообщила о решении по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.

"Сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу после ее получения от посольства Украины в Венгрии и министерства инноваций и технологий Венгрии", – подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно ее пересекли и направляются в Украину.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Румыния, эпидемия, Сербия, Хорватия, Словения, Мининфраструктуры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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