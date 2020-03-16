Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

WTA отменила теннисные турниры до мая

В ближайшие два месяца должны были состояться женские теннисные турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге, однако WTA решила отменить их из-за пандемии коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ближайшие турниры WTA Tour отменены
Ближайшие турниры WTA Tour отменены
Фото: EPA

Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила ближайшие теннисные турниры из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба WTA.

Ограничения будут действовать как минимум до 2 мая. Таким образом, турниры в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция) и Праге (Чехия) не состоятся.

Ассоциация теннисистов–профессионалов (ATP) объявила о приостановке всех турниров на шесть недель 12 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

Большинство стран Европы и мира уже закрыли границы и прекратили регулярное пассажирское сообщение для борьбы с пандемией.

Теги: Германия, Турция, Чехия, теннис, WTA, инфекция, ATP, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Go-A обратились к поклонникам за критикой
Go-A обратились к поклонникам за критикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS