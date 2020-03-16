"Мы можем стать новой Италией". В США закрывают рестораны и ограничивают социальную активность

К вечеру 16 марта в США зарегистрировано 3813 случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 69 жителей Соединенных Штатов.

Власти двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – объявили о закрытии заведений общественного питания, ночных клубов, кинотеатров и музеев в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает AP.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, что город столкнулся с беспрецедентной угрозой и добавил, что кафе и рестораны, которые "являются частью сердца и души нашего города", могут доставлять заказы и готовить еду на вынос.

Агентство отмечает, что аналогичные меры на основании рекомендаций Центра по контролю заболеваний приняли власти других американских городов и губернаторы штатов. ЦКЗ, в частности, потребовал запретить все массовые мероприятия с участием более 50 человек на восемь недель.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 16 марта в США зарегистрировано 3813 случаев коронавирусной инфекции, скончались 69 человек (из которых 42 – в штате Вашингтон). Генеральный хирург США Джером Адамс отметил, что Соединенные Штаты сейчас достигли уровня заболеваемости, который был в Италии – новом эпицентре эпидемии – две недели назад. По его мнению, США сейчас находятся "в критической точке перелома". "Есть все шансы, что мы можем стать новой Италией", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

Большинство стран мира закрыли границы, ограничили или полностью запретили массовые мероприятия, а также закрыли развлекательные учреждения и прекратили регулярное пассажирское сообщение для борьбы с пандемией. США, в частности, полностью закрыли авиасообщение с Европой.