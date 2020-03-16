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Председатель Еврокомиссии предложила запретить въезд в ЕС на 30 дней

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в Европе, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен предложила странам – членам ЕС ввести временный запрет на въезд в Евросоюз.

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Фон дер Ляйен: Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус
Фон дер Ляйен: Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус
Фото: EPA

16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен предложила ограничить въезд в страны Евросоюза для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом она рассказала в видеообращении в Twitter.

Председатель Европейской комиссии сообщила, что проинформировала об этом лидеров стран G7 во время экстренной видеоконференции.

"Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на поездки без особой необходимости в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней, но в случае необходимости могут быть продлены.

По словам фон дер Ляйен, запрет не должен распространяться на членов семей граждан ЕС, иностранцев, которые постоянно проживают в ЕС, дипломатов, врачей и исследователей, работающих над сдерживанием кризиса в области здравоохранения.

Председатель Европейской комиссии заявила, что ЕС нужно сделать больше, чтобы уменьшить "огромное давление на систему здравоохранения".

Отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. По данным издания EUobserver, по состоянию на утро 17 марта таких стран было семь: Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия (всего в ЕС входит 27 стран). Но позже еще несколько членов ЕС, в частности Венгрия, объявили о похожих ограничительных мерах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В ЕС больше всего случаев заражения зафиксировано в Италии, Испании, Франции и Германии.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус
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