Председатель Еврокомиссии предложила запретить въезд в ЕС на 30 дней

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в Европе, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен предложила странам – членам ЕС ввести временный запрет на въезд в Евросоюз.

Фон дер Ляйен: Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус Фото: EPA

16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен предложила ограничить въезд в страны Евросоюза для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом она рассказала в видеообращении в Twitter.

Председатель Европейской комиссии сообщила, что проинформировала об этом лидеров стран G7 во время экстренной видеоконференции.

"Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на поездки без особой необходимости в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней, но в случае необходимости могут быть продлены.

По словам фон дер Ляйен, запрет не должен распространяться на членов семей граждан ЕС, иностранцев, которые постоянно проживают в ЕС, дипломатов, врачей и исследователей, работающих над сдерживанием кризиса в области здравоохранения.

Председатель Европейской комиссии заявила, что ЕС нужно сделать больше, чтобы уменьшить "огромное давление на систему здравоохранения".

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. По данным издания EUobserver, по состоянию на утро 17 марта таких стран было семь: Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия (всего в ЕС входит 27 стран). Но позже еще несколько членов ЕС, в частности Венгрия, объявили о похожих ограничительных мерах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В ЕС больше всего случаев заражения зафиксировано в Италии, Испании, Франции и Германии.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.