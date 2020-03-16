Нардеп Мокан: Идет поиск юридического механизма, как наладить дистанционную работу Рады. Пока выглядит так, что такого механизма у нас нет

В настоящее время идет поиск юридического механизма, который позволил бы наладить дистанционную работу депутатов Верховной Рады, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня на согласительном совете определенные наработки по поддержке бизнеса на период карантинных мероприятий озвучили [нардепы от "Слуги народа" – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил] Гетманцев и [глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина] Третьякова. Есть понимание, что карантинные ограничения несут экономические потери как для государства в целом (имеется в виду наполнение бюджета), так для бизнеса, и необходимо каким-то образом помочь справиться с этими потерями. Определенные идеи уже озвучены, но конкретно сказать, какие именно меры примут, я еще не готов. Законопроект готовится прямо сейчас. Профильные министерства с депутатскими комитетами сейчас в постоянном прямом диалоге на эту тему. Рассмотрение этого законопроекта уже внесено в повестку дня, но будет ли он готов к тому времени – вопрос. И поскольку у правительства нет окончательно заполненного экономического блока, сложно сказать, будут ли предложенные меры поддержки исчерпывающими", – отметил Мокан.

Он подчеркнул, что карантин сказывается на продуктивности работы правительства и парламента.

"Теперь по поводу деятельности органов власти во время карантинных ограничений. В решении Кабмина есть исключение: если ситуация государственного значения, Кабмин и ВР могут собираться на заседания. Но завтра планируется внести изменение в календарный план и до 3 апреля депутаты уйдут на режим работы в комитетах, а не пленарных заседаний. Но это не означает, что исключается возможность проведения внеочередных заседаний. Такие заседания могут созываться тремя путями: как сегодня, решением согласительного комитета, по инициативе президента или 150 депутатов с конкретной повесткой дня. Завтра в повестке шесть вопросов, в том числе меры экономической поддержки. Если мы завтра не успеем рассмотреть этот вопрос, он будет перенесен на следующее внеочередное заседание, которое, я уверен, равно или поздно состоится, потому что для этого есть насущная необходимость", – заявил нардеп.

По его словам, Конституция запрещает народным депутатам голосовать онлайн.

"В среду планируется заседание правительства. [Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил] Федоров выступил с инициативой перевода заседаний в онлайн режим. Однако как это будет происходить, все еще неизвестно. Такая возможность рассматривается для Кабмина. Что касается Верховной Рады, то есть проблема – Конституция не позволяет депутатам голосовать онлайн. Сейчас идет поиск юридического механизма, как наладить дистанционную работу в ВР, чтобы она не противоречила Конституции, но и не требовала собраний в ВР. Пока выглядит так, что такого механизма у нас нет", – резюмировал Мокан.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.