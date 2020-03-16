Экономист Савченко: Правительство должно поддержать отрасли, которые пострадают от коронавируса больше всего. Например, отказаться от взимания налогов

Украинскому правительству стоит поддержать те отрасли, которые из-за коронавируса пострадают больше всего, временно отменив для них налогообложение. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"Исходя из структуры нашей экономики, в Украине из-за карантинных мероприятий больше всего пострадают сферы услуг и транспорта. Также это затронет оптовую и розничную торговлю. Что касается промышленности, то она у нас начала падать еще до коронавируса. Мы своими руками создали ситуацию с падением промышленного производства. Это связано с неадекватной курсовой политикой НБУ и долговой политикой Минфина. Они фактически стимулировали банки кредитовать не экономику и людей, а государство. Покупались облигации внутреннего государственного займа или депозитные сертификаты. Такая политика больше всего ударила по промышленности и экспорту. А сейчас, если правительство ничего не будет делать, всю сферу услуг ждет кризис. Люди будут совершать гораздо меньше покупок", – отметил Савченко.

Он считает, что инициируемые властями меры должны быть не только запретительными, но и поощрительными.

"По некоторым позициям необходимо государственное регулирование. Правительство должно поддержать отрасли, которые сейчас будут страдать больше всего. Я говорю о беспрецедентных мерах. Например, отказаться от взимания налогов на протяжении двух-трех месяцев. И наоборот, регулировать рентабельность критически необходимых товаров – тех же марлевых повязок и антисептиков. Ведь сейчас рентабельность повязок достигает 1000%. Это просто ненормально. И демонстрирует импотентность правительства. Да, конечно, должно быть разумное ограничение деятельности, которая несет риски распространения болезни. Но в то же время если малый бизнес лишить средств к существованию, то люди просто от голода начнут умирать. Это же не государственные чиновники, которые получают зарплату в любом случае. Меры должны быть не только запретительными, но и поощрительными", – подчеркнул экономист.

По его словам, Национальному банку необходимо еще больше снизить учетную ставку.

"Нацбанку стоит снизить учетную ставку, чтобы бизнес получал хоть какие-то деньги. Предпринимателям нужно продержаться, чтобы выжить. Думаю, минимум до мая месяца придется потерпеть. И вместо того, чтобы помогать спекулянтам выводить доллары под хорошую ставку, лучше бы выделили больше средств на борьбу с коронавирусом. Причем деньги спекулянтам ушли из наших резервов. Также данные средства – а это $1 млрд – можно было бы направить на поддержку нашего бизнеса. Ведь будет много банкротств. Хватит имитации! Бизнесу нужна реальная помощь, а не какие-то сплошные заседания и постановления. Те же марлевые повязки – это элементарная вещь. Почему не было госзаказа? Сейчас бы их уже десятки фабрик шили. Это же один-два дня. Но ничего этого нет. Пока реальной борьбы с коронавирусом нет, лишь имитация", – резюмировал Савченко.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.