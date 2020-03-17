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МВД Украины предлагает усилить наказание за нарушение карантина

Министерство внутренних дел предлагает наказывать граждан за нарушение условий карантина штрафом от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

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В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом 
Фото: EPA

В Министерстве внутренних дел Украины предложили ввести административное и усилить уголовное наказание за нарушения правил карантина. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет пресс-служба МВД.

За нарушение условий карантина предлагается наказывать граждан штрафом от 1 тыс. (17 тыс. грн) до 2 тыс. (34 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. Должностных лиц за эти же нарушения хотят наказывать штрафами от 2 до 10 тыс. (170 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

"То есть административная ответственность может быть установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19". – отметил Геращенко.

Он также добавил, что предлагается ужесточить уголовную ответственность за нарушение санитарных правил: установить штрафы на уровне от 1 до 3 тыс. (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас штраф составляет до 100 минимумов – 1700 грн).

16 марта Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который направлен на предотвращение возникновения и распространения коронавируса в стране.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой областиОдессеЛьвовеКиеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов, АЗС и аптек.

Теги: МВД, Украина, эпидемия, Антон Геращенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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