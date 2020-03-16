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В Италии за сутки умерло 349 человек, количество инфицированных приблизилось к 28 тыс.

По состоянию на 18.00 16 марта общее количество жертв эпидемии коронавируса в Италии составляет 2158 человек.

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Италия занимает второе место в мире по количеству инфицированных и погибших после Китая
Италия занимает второе место в мире по количеству инфицированных и погибших после Китая
Фото: EPA

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 349 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество жертв эпидемии на 18.00 16 марта составляет 2158 человек.

Число официально подтвержденных случаев заражения возросло с 24 747 случаев до 27 980 (+3233 по сравнению с воскресеньем). Сюда входят 23 073 человека, которые продолжают лечение, 2749 человек, выписанных после выздоровления, а также умершие от инфекции.

Из 23 тыс. человек, продолжающих лечиться, госпитализированы 11 025, еще 1851 человек находится в отделениях интенсивной терапии. Еще 10 197 человек изолированы дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: Италия, эпидемия, жертвы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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