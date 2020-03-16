В Харькове не закрывают кафе и рестораны, в большинстве областных центров будут работать только магазины и аптеки

Горсоветы областных центров Украины один за другим принимают или анонсируют решения о закрытии на карантин общественных заведений, включая кафе и рестораны. В харьковской мэрии считают, что предприятия общественного питания могут работать.

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 марта приняла решение о возможности кафе и ресторанам продолжать работу на период карантина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ночные клубы в городе временно приостановят работу, а центры предоставления административных услуг будут принимать граждан только по предварительной записи, постановили члены комиссии.

"Сейчас мы реагируем на то, что происходит в городе и стране, именно так, но впоследствии эпидситуация может поменяться и меры придется усилить", – отметил заместитель городского головы Игорь Терехов.

16 марта горсоветы областных центров один за другим принимают решения о закрытии общественных заведений, включая предприятия общественного питания, во избежание распространения коронавирусной инфекции. Продолжат работу только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции.

Так, об особых мерах на период карантина начиная с 17 марта объявили в мэриях Полтавы, Черкасс, Ужгорода, Луцка, Херсона, Житомира. В Ровно особый режим будет применяться с 18 марта.

Горсовет Днепра объявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит возможное закрытие всех мест общественного пользования, кроме супермаркетов, аптек и АЗС.

Ранее похожие ограничительные меры были введены в Одессе, Львове, Николаеве и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 17 марта Кабинет Министров может принять решение о новых, более жестких мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства предложил остановить с 18 марта междугородние пассажирские перевозки и закрыть метрополитены.