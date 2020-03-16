Зеленский предложил запретить собрания с участием более 10 человек

Работа заведений питания, развлечений и услуг должна быть прекращена с полуночи в рамках мер по противодействию распространению коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров запретить собрания численностью более 10 человек. Об этом он сказал 16 марта в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни людей", – заявил президент.

Он также призвал с 0.01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям общественного питания, развлечений и услуг.

"Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом", – отметил Зеленский.

Он заявил, что 17 марта Кабинет Министров может принять решение о новых, более жестких мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства предложил остановить с 18 марта междугородние пассажирские перевозки и закрыть метрополитены.