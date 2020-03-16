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Зеленский предложил запретить собрания с участием более 10 человек

Работа заведений питания, развлечений и услуг должна быть прекращена с полуночи в рамках мер по противодействию распространению коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал с пониманием отнестись к предлагаемым мерам
Зеленский призвал с пониманием отнестись к предлагаемым мерам
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров запретить собрания численностью более 10 человек. Об этом он сказал 16 марта в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни людей", – заявил президент.

Он также призвал с 0.01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям общественного питания, развлечений и услуг.

"Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1076489122723570/

Он заявил, что 17 марта Кабинет Министров может принять решение о новых, более жестких мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства предложил остановить с 18 марта междугородние пассажирские перевозки и закрыть метрополитены.

Теги: церковь, массовые мероприятия, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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