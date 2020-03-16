В МВД показали, как "тысячи сотрудников" стоят в очереди, чтобы измерить температуру

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на входе в здание МВД у сотрудников ведомства выясняют, нет ли у них или у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ.

16 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook фото длинной очереди сотрудников ведомства, которым измеряют температуру.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, нет ли у них или у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", — пояснил он.

Эти меры связаны с распространением в мире коронавируса. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки и закрыть метрополитены.