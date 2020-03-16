В "Укрзалізниці" заявили, что за последние пять дней украинцы вернули 303 тыс. билетов

"Укрзалізниця" компенсирует пассажирам 100% стоимости билета на все отмененные из-за введения карантина международные поезда, заверили в компании.

С 11-го по 15 марта пассажиры "Укрзалізниці" вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн. Об этом 16 марта проинформировала пресс-служба компании.

"Сейчас наблюдается существенное падение продаж билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе и на неотмененные поезда", – отметили в компании.

Для возврата денег нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу же вернут средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае билет "гасится" и пассажир может обратиться за своими деньгами в любой удобный день в течение шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех – пяти дней с момента обращения пассажира, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Деньги зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзалізниця" компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда", – заверили в компании.

Из-за угрозы распространения коронавируса в ночь с 16-го на 17 марта "Укрзалізниця" полностью приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов, АЗС и аптек.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки и закрыть метрополитены.