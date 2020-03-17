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С 18 марта в Украине прекращаются внутренние пассажирские перевозки – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что граждане могут пользоваться личным автотранспортом без ограничений.

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Ограничить внутренние перевозки сегодня потребовал президент Владимир Зеленский
Ограничить внутренние перевозки сегодня потребовал президент Владимир Зеленский
Фото: EPA

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", – написал Криклий.

Также, по его словам, будет прекращена работа метрополитенов (в Украине их три: в Киеве, Харькове и Днепре).

Министр инфраструктуры призвал украинцев по возможности оставаться дома.

С требованием приостановить внутренние пассажирские перевозки и ограничить работу общественного транспорта, в том числе метро, к Мининфраструктуры сегодня обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что новые ограничения в связи с карантином будут утверждены на заседании Кабмина, которое планируется провести вечером 16 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались. 

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины скончалась. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Владимир Зеленский, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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