УЕФА может признать чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не возобновятся – СМИ

Решение о том, как будут определены чемпионы в футбольных лигах Европы, которые приостановлены, может быть принято 17 марта, пишет испанское издание AS.

УЕФА может признать чемпионами футбольных лиг, которые были приостановлены из-за коронавируса SARS-CoV-2, текущих лидеров, пишет испанское издание AS.

Вопрос будет рассматриваться 17 марта во время видеоконференции с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы.

Таким же способом будут определены команды, которые получат право играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.

УЕФА оставит лигам право определять процесс понижения и повышения команд между дивизионами.

В Европе приостановлено большинство футбольных чемпионатов, в том числе испанская Ла Лига, английская Премьер-лига, итальянская Серия А и другие. Матчи чемпионата Украины пока проводятся при пустых трибунах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.