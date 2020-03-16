МОК исключает возможность проведения Олимпиады 2020 года без зрителей – СМИ

В Международном олимпийском комитете считают, что проведение Олимпийских игр 2020 года без зрителей невозможно, поскольку это будет несовместимо с философией олимпийского движения, которое стремится объединить людей в мире, пишет The Guardian.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года Фото: EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) исключает возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей из-за коронавируса, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственный источник в МОК.

В МОК считают, что проведение Олимпиады без зрителей невозможно, поскольку это будет несовместимо с философией олимпийского движения, которое стремится объединить людей в мире.

Во вторник состоится заседание исполнительного комитета МОК, но по данным издания, перенос Олимпиады не будет стоять на повестке дня.

В организации не спешат переносить соревнования из-за коронавируса, так как до церемонии открытия осталось еще четыре месяца.

3 марта МОК выразил уверенность, что летние Олимпийские игры в 2020 году состоятся в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 марта в Японии коронавирусом заразилось 780 человек, 22 – умерли.