МОК исключает возможность проведения Олимпиады 2020 года без зрителей – СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) исключает возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей из-за коронавируса, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственный источник в МОК.
В МОК считают, что проведение Олимпиады без зрителей невозможно, поскольку это будет несовместимо с философией олимпийского движения, которое стремится объединить людей в мире.
Во вторник состоится заседание исполнительного комитета МОК, но по данным издания, перенос Олимпиады не будет стоять на повестке дня.
В организации не спешат переносить соревнования из-за коронавируса, так как до церемонии открытия осталось еще четыре месяца.
3 марта МОК выразил уверенность, что летние Олимпийские игры в 2020 году состоятся в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 марта в Японии коронавирусом заразилось 780 человек, 22 – умерли.